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  4. Burcu Esmersoy bikinileriyle şov yaptı! "Burcu Hanım abartıyorsunuz artık"

Burcu Esmersoy bikinileriyle şov yaptı! "Burcu Hanım abartıyorsunuz artık"

17.05.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip olan Burcu Esmersoy anlaşmalı olduğu marka için pozlar verdi. Bikinileriyle resmen şov yapan Burcu Esmersoy'u görenler 'Muhteşemsin' yorumlarında bulundu.

Kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile evlilik hazırlığında olan Burcu Esmersoy son paylaşımıyla olay oldu. Anlaşmalı olduğu markanın bikini modellerinin reklamını yapmak için her bikiniyi giyip pozlar veren Esmersoy'ın karın kaslarına bir bakan bir daha yaptı.

45 yaşındaki Burcu Esmersoy'a beğeni yağarken pek çok da yorum geldi. Esmersoy'un bikinili pozlarını görenler "Burcu Hanım abartıyorsunuz artık bu ne güzellik", "Yok artık", "Bu yaşta bu fizik" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

Esmersoy geçtiğimiz günlerde basına "Çok aşığım, her an evlenebilirim" demişti. Esmersoy bu sözleri hatırlatılınca, "Çok utandım biliyor musunuz? Siz soruyorsunuz cevap vermiyorum, orada çok hazırlıksız yakalandım. Çok mahcup oldum kendim de izlerken" itirafında bulunmuştu.


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Burcu Esmersoy
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