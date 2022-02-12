MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy: Deliye her gün Sevgililer Günü

Burcu Esmersoy: Deliye her gün Sevgililer Günü

12.02.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 4 ay önce yazılımcı Nazım Akmandil ile yeni bir birlikteliğe yelken açan Burcu Esmersoy, basın mensuplarının, "Özel günlerde hediye takıntınız var mı?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü sunucu, "Özel gün ayırt etmem ben. Benim hiç öyle şeyler ile alakam yok yani. Deliye her gün Sevgililer Günü..." diyerek, güldü.

Burcu Esmersoy: Deliye her gün Sevgililer Günü

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; "Can Şengün İle Sıkı Fıkı Dostlar" programı geçtiğimiz akşam Zorlu PSM Touche sahnesindeydi. Şengün'ün bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Kenan Doğulu'ydu. Yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşayan sunucu Burcu Esmersoy da program öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3342781_354780d8d6e8bf8a927e4036d1408191_640x640

"SORULAR ZOR OLURSA BELKİ KATILMAM"

Esmersoy, "Can'ı desteklemeye geldim, çok merak ediyorum ben de programını. Belki ileride konuk olurum ben de. Öncesinden bir bakmak istedim, 'Soruları zor mu acaba?' diye. Zorsa belki katılmam." diyerek, güldü.

3342781_91cfd1ddd2965262711514fc90cd9d25_640x640

"SEVGİLİM BİR PLAN YAPARSA GİDECEĞİM"

Burcu Esmersoy, muhabirlerin, "14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor, var mı beklediğiniz bir sürpriz veya hediye?" sorularına da yanıt verdi.

Ünlü isim, "Beni biliyorsunuz. Ben öyle 'Özel günde illa hediye olacak' gibi bir şey demem, istemem, beklemem de... Zaten 14 Şubat'ta çekimim var. Yoğun tempoda çalışıyorum. Sevgilim bunu bildiği için zaten bir plan yapmaz ama sürpriz bir şeyler yaparsa gideceğim artık." ifadelerini kullandı.
3342781_ce23229663072f7e9c4490c5159e4a42_640x640

"DELİYE HER GÜN 'SEVGİLİLER GÜNÜ"

Gazetecilerin, "Özel günlerde hediye takıntınız var mı?" sorusunu da cevaplayan Esmersoy, "Özel gün ayırt etmem ben. Benim hiç öyle şeyler ile alakam yok yani. Deliye her gün Sevgililer Günü..." diyerek, ardından salona giriş yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinisi küçük geldi! Göğüs dekoltesi olayBikinisi küçük geldi! Göğüs dekoltesi olay
Adada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleriAdada kıyamet kopmuş! Survivor'da yayınlanmayan kavga görüntüleri
Öpüşme izni olay olmuştu! Kötü haber Öpüşme izni olay olmuştu! Kötü haber
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

Her şey bir sivilceyle başladı! Burnu milim milim eridi... Yardım bekliyorlar

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

AK Partili isim açıkladı: 'Zamlar sonrası oylarımız düştü'

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Ölümü sonrası şoke eden iddia! Hesabından yüklü miktarda para çekildi

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

Ünlü iş adamı Halil Falyalı neden öldürüldü?

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

İlginizi Çekebilir

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Hastalıklara davetiye çıkarmayın! Yatmadan önce bunu yapın

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Cinsel ilişki süresini uzatmanın yolları

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

"Striptiz kıyafeti gibi..." sözleriyle hedef almıştı! Aynısını kendi yaptı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Mutlu ilişkinin formülünde dikkat çeken cinsel ilişki detayı

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.