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Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 21:32 | Son Güncelleme

Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz New York Türk Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törenle evlendi.

Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz evlendi

Düğün hazırlıkları için uzun zamandır Amerika'da olan Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz, New York Türk Başkonsolosluğu’nda nikah masasına oturdu. Nikah törenine Türkiye’den Berk Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise kız kardeşi Müge ve yakın arkadaşları katıldı.

Törenden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Sade bir törenle dünyaevine giren mutlu çift balayına Monte Carlo’ya gidecek.

Burcu Esmersoy Instagram'dan bu yazıyı paylaştı:
Tanıştığımız yerde evlenmek nasipmiş.. Bizim mutluluğumuzu paylaşan ve kendi mutluluğu gibi yaşayan herkese çok teşekkürler.. Darısı başınıza... Sevgiler herkese mutkuluklar ve tekrar teşekkürler... Bu arada bize bu konuda yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosluğu’na cok teşekkür ederiz.

burcu-düğün

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Burcu Esmersoy Burcu Esmersoy evlendi Berk Suyabatmaz

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