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Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisinden çocuk istiyor!

02.01.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile aşk yaşıyor. 45 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, iddiaya göre Akmandil'den bir çocuğu olsun istiyor.

Burcu Esmersoy kendisinden 15 yaş küçük sevgilisinden çocuk istiyor!

Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra aradığı aşkı bir türlü bulamayan Burcu Esmersoy yeni bir aşka yelken açtı. 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile aşk yaşayan Esmersoy, yeni yılı sevgilisiyle karşıladı.

Aşkları doludizgin devam eden çiftten yakında evlilik haberi gelebilir. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Esmersoy yakın çevresine çok mutlu olduğunu söylüyormuş.

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Nazım Akmandil de Burcu Esmersoy’la ilişkisini nikâh masasına taşıma amacındaymış. Esmersoy, “Gözlerine ve gülüşüne aşık oldum” dediği sevgilisinden bir çocuğu olmasını çok istiyormuş.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
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