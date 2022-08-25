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Burcu Esmersoy sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlattı! Horlama detayı dikkat çekti

25.08.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aradığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil'de bulan Burcu Esmersoy Ceyda Düvenci'nin sunuculuk yaptığı Bambaşka Sohbetler'in konuğu oldu. Sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlatan model ve sunucu uçakta Akmandil'i beğenince bakın ne yapmış...

Burcu Esmersoy sevgilisiyle nasıl tanıştığını anlattı! Horlama detayı dikkat çekti

Berk Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil ile aşk yaşamaya başlayan ünlü sunucu Burcu Esmersoy tanışma hikâyesini anlattı. Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'e konuk olan Burcu Esmersoy genç aşkıyla bomboş bir uçakta yan yana oturmuş...

Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmak için gün sayan Esmersoy, sevgilisini ilk görüşte beğendiğini ve düşüncelerini açık açık anlattı. "Bomboş bir uçakta yan yana oturduk" diyen Esmersoy şunları söyledi:

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HORLAMA KORKUSU

"Bir sabah 8.15 uçağıyla Berlin'e uçarken, bomboş bir uçakta 2A ve 2B'ye oturduk biz. Boş uçakta yan yana! Uçak kalkmadan uyurum ben, yorucu bir tempoda çalıştığım için hep uyurum ben. Dikine uyuyabilen bir insanım, ne kadar hoş bir çocuk onun yanında uyumayayım şimdi horlarım ben diye, başka yere oturdum. Uçak indi, uçaktan indik, pasaport kuyruğuyla karşılaştım, 1 saat 45 dakika! O kuyrukta 2 tane Türk, konuşmaya başladık. Hikâyeyi kimse bilmiyor, ilk kez anlatıyorum."

Nazım Akmandil ile mutlu bir beraberliği olduğunu söyleyen Burcu Esmersoy, "Bu yaz evleniyorum" ifadelerini kullanmıştı.


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Burcu Esmersoy
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