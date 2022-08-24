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Burcu Esmersoy siyah bikinisiyle gençlere taş çıkardı! "Muhteşem kadın"

24.08.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel sunucu ve model Burcu Esmersoy Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini büyülemeye devam ediyor. Burcu Esmersoy son olarak paylaştığı siyah bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı.

Burcu Esmersoy siyah bikinisiyle gençlere taş çıkardı! "Muhteşem kadın"

Burcu Esmersoy sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Hem TikTok'da ürettiği içerikleriyle hem de Instagram'da paylaştığı pozlarıyla oldukça seviliyor. Muhteşem fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Esmersoy, siyah bikinisiyle çekildiği tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

BURCU ESMERSOY'UN SİYAH BİKİNİLİ POZLARI

Paylaşımlarıyla sıkça adından söz ettiren Burcu Esmersoy bu kez siyah bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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45 yaşındaki sunucu görenleri kendine hayran bıraktı.

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Güzel sunucu pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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Burcu Esmersoy düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta büyülüyor. Bir takipçisi Esmersoy'a "Muhteşem kadın" şeklinde yorum yaptı.

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Gerçek adı Kamile Burcu Esmersoy olan sunucu ve model, 2 Ekim 1976, İstanbul doğumludur.

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İşte Burcu Esmersoy'un diğer paylaşımları;

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