MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Esmersoy'un göbeği açık elbiseli Paris paylaşımı olay oldu! "O karın kasları..."

Burcu Esmersoy'un göbeği açık elbiseli Paris paylaşımı olay oldu! "O karın kasları..."

15.06.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ekranlardan uzakta olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Güzel sunucu, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozları ve siyah elbiseli paylaşımıyla olay olmuştu. Esmersoy, bu kez göbeği açık Paris paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Burcu Esmersoy'un göbeği açık elbiseli Paris paylaşımı olay oldu! "O karın kasları..."

Pek çok programda sunuculuk yapmış olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Esmersoy'un geçtiğimiz günlerde paylaştığı siyah elbiseli pozuna beğeni yağmıştı.

BURCU ESMERSOY'UN GÖBEĞİ AÇIK PARİS PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Paylaşımlarıyla kendisinden çokça bahsettiren Esmersoy, bu kez göbeği açık güneş sarısı renginde elbisesiyle poz verdi.

burcuesmersoy2

"TAM TURİSTİK HAREKETLER"

Paris sokaklarında ve Eyfel kulesine yakın bir yerde poz veren ünlü isim çekildiği fotoğraflarını "Tam turistik hareketler" notuyla paylaştı.

"YAŞLANMAMAYI BULMUŞ, BİZE DEMİYOR"

Ünlü sunucunun paylaşımına ise takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bazı takipçiler ünlü sunucunun paylaşımına "Tanrı kadını öyle böyle yaratmamış, aşırı güzel aşırı", "O karın kasları..." "Yaşlanmamayı bulmuş bize demiyor" gibi yorumlarda bulundu.

burcu111

burcu2222

2586235_7d282753a3ff6ce689694e11e5934d5f_640x640

burcu-esmersoy3

6184ed7766a97c26d9227adf

kapak_170554

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihal Candan'ın çıplak çekildiği havlu pozu olay oldu! "O ağız niye kapanmıyor hiç?"Nihal Candan'ın çıplak çekildiği havlu pozu olay oldu! "O ağız niye kapanmıyor hiç?"
140 kilo hali herkesi şaşırttı! "Zayıfla öleceksin"140 kilo hali herkesi şaşırttı! "Zayıfla öleceksin"
Yeni partneri belli oldu! Bomba isim... Yeni partneri belli oldu! Bomba isim...
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Günlerdir her yerde aranıyorlardı! Korkunç olay, cesetleri su kuyusunda bulundu

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Son gelen seçim anketi ezber bozdu! Durum bıçak sırtı…

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

İlginizi Çekebilir

Türkiye'de bol bol var diyerek önerdiler! Libidoyu adeta uçuruyor

Türkiye'de bol bol var diyerek önerdiler! Libidoyu adeta uçuruyor

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Okul gezisinde hayatının kabusunu yaşadı! Teyakkuza geçtiler

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Televizyonda sıcak anlar! Özel odaya gidince gündem oldular

Sapkın öğretmen skandalı ! 12 yaş altı öğrencilerini...

Sapkın öğretmen skandalı ! 12 yaş altı öğrencilerini...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.