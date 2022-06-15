Burcu Esmersoy'un göbeği açık elbiseli Paris paylaşımı olay oldu! "O karın kasları..."

Pek çok programda sunuculuk yapmış olan ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Esmersoy'un geçtiğimiz günlerde paylaştığı siyah elbiseli pozuna beğeni yağmıştı.

BURCU ESMERSOY'UN GÖBEĞİ AÇIK PARİS PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Paylaşımlarıyla kendisinden çokça bahsettiren Esmersoy, bu kez göbeği açık güneş sarısı renginde elbisesiyle poz verdi.

"TAM TURİSTİK HAREKETLER"

Paris sokaklarında ve Eyfel kulesine yakın bir yerde poz veren ünlü isim çekildiği fotoğraflarını "Tam turistik hareketler" notuyla paylaştı.

"YAŞLANMAMAYI BULMUŞ, BİZE DEMİYOR"

Ünlü sunucunun paylaşımına ise takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bazı takipçiler ünlü sunucunun paylaşımına "Tanrı kadını öyle böyle yaratmamış, aşırı güzel aşırı", "O karın kasları..." "Yaşlanmamayı bulmuş bize demiyor" gibi yorumlarda bulundu.



