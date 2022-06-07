Burcu Esmersoy'un siyah elbiseli paylaşımı olay oldu! "Gözlerimi alamıyorum"

Senelerce ekranlarda yer alıp pek çok programda sunuculuk yapmış olan Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Esmersoy, son olarak derin göğüs dekolteli pozuyla çokça konuşulmuştu.

BURCU ESMERSOY'UN SİYAH ELBİSELİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Paylaşımlarıyla sosyal medyada çokça ses getiren Esmersoy, bu kez siyah yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi.

"TOST MAKİNESİ İLE ÇEKİLMİŞ OLSA DA..."

Ünlü isim paylaşımına ise "Tost makinesi ile çekilmiş de olsa güzel bir gecenin anısıdır, koyalım" notunu düştü.

"GÖZLERİMİ ALAMIYORUM"

Esmersoy'un paylaşımına takipçilerinden "Elbise muhteşem,taşıyan daha da muhteşem", "Gözlerimi alamıyorum" gibi yorumlar geldi.



