Burcu Özberk ‘Kraliçe’ dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Ekran orucunu bozdu... “Hoşgeldin Deniz”

Gökhan Alkan ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Kraliçe dizisi ilk bölümüyle 22 Mart 2023 Çarşamba günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Ünlü bir basketbolcunun yaptığı hatanın ardından eşinin hayatının tamamen değişmesini konu alan dizide Deniz karakterine hayata verecek olan Burcu Özberk heyecanını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

“OKUDUĞUMDAN BERİ HEYECANIMI ANLATAMAM”

Dizide Deniz karakterine hayat verecek olan oyuncu Burcu Özberk yeni dizisi hakkında “Çok heyecanlıyım çünkü çok güçlü ve çok güzel bir dizi olacak. Okuduğumda duyduğum heyecanı anlatamam. Deniz kendisini ailesine adamış güçlü bir kadın. Kendisini ailesine adamış dedim ama aslında kendine de ait bir hayatı var ve bunu bir dengeye oturtmuş. Kocasının hayatını da çok güzel yorumluyor. Bir taraftan da babası var, çiftlik var, orayı da dengede tutuyor. Biz Kraliçe’de bu güzel ailenin dağılmasını sonrasında ise yeniden bir araya gelmesini göreceğiz. Bende Deniz’in o dimdik duruşuyla hayatla mücadelesini yansıtmaya çalışacağım.” dedi.

“BENİ ÇOK ETKİLEDİ”

Deniz karakterinin çok ilgisini çektiğine değinen Özberk, “Deniz’in bu kadar gerçek olması beni çok etkiledi. Çok heyecanlandırdı. Bizim kadınlarımızda çalışır, akşam gelir yemeğini yapar, çocuğun da hayatını düşünür, eşinin hayatını da yön verir. Bende Deniz gibi aileme çok düşkünümdür. Hep onların hayatında olmaya, onlara bir şekilde dokunmaya çalışırım ve bağlarımız çok kuvvetlidir.” şeklinde ifade etti.



