MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Burcu Özberk ‘Kraliçe’ dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Ekran orucunu bozdu... “Hoşgeldin Deniz”

Burcu Özberk ‘Kraliçe’ dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Ekran orucunu bozdu... “Hoşgeldin Deniz”

16.03.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burcu Özberk ve Gökhan Altan’ın başrollerini paylaştığı ‘Kraliçe’ dizisi ilk bölümüyle seyircinin görücüsüne çıkmaya hazırlanıyor. “Queen Sugar” dizisinden uyarlanacak dizi ünlü bir basketbolcunun hayatına odaklanacak. Ünlü oyuncu Özberk, yeni dizisinin heyecanını sosyal medya hesabından fragmanı paylaşarak duyurdu.

Burcu Özberk ‘Kraliçe’ dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Ekran orucunu bozdu... “Hoşgeldin Deniz”

Gökhan Alkan ve Burcu Özberk’in başrollerini paylaştığı Kraliçe dizisi ilk bölümüyle 22 Mart 2023 Çarşamba günü Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Ünlü bir basketbolcunun yaptığı hatanın ardından eşinin hayatının tamamen değişmesini konu alan dizide Deniz karakterine hayata verecek olan Burcu Özberk heyecanını sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

“OKUDUĞUMDAN BERİ HEYECANIMI ANLATAMAM”

yeni1

Dizide Deniz karakterine hayat verecek olan oyuncu Burcu Özberk yeni dizisi hakkında “Çok heyecanlıyım çünkü çok güçlü ve çok güzel bir dizi olacak. Okuduğumda duyduğum heyecanı anlatamam. Deniz kendisini ailesine adamış güçlü bir kadın. Kendisini ailesine adamış dedim ama aslında kendine de ait bir hayatı var ve bunu bir dengeye oturtmuş. Kocasının hayatını da çok güzel yorumluyor. Bir taraftan da babası var, çiftlik var, orayı da dengede tutuyor. Biz Kraliçe’de bu güzel ailenin dağılmasını sonrasında ise yeniden bir araya gelmesini göreceğiz. Bende Deniz’in o dimdik duruşuyla hayatla mücadelesini yansıtmaya çalışacağım.” dedi.

“BENİ ÇOK ETKİLEDİ”

yeni2

Deniz karakterinin çok ilgisini çektiğine değinen Özberk, “Deniz’in bu kadar gerçek olması beni çok etkiledi. Çok heyecanlandırdı. Bizim kadınlarımızda çalışır, akşam gelir yemeğini yapar, çocuğun da hayatını düşünür, eşinin hayatını da yön verir. Bende Deniz gibi aileme çok düşkünümdür. Hep onların hayatında olmaya, onlara bir şekilde dokunmaya çalışırım ve bağlarımız çok kuvvetlidir.” şeklinde ifade etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aslan ile Devin arasında ipler geriliyorAile 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Aslan ile Devin arasında ipler geriliyor
Sert görünmek için o estetiği yaptırdıSert görünmek için o estetiği yaptırdı
Dekoltesiyle büyüledi! Yalı Çapkını'nın yıldızı kayıtsız kalamadıDekoltesiyle büyüledi! Yalı Çapkını'nın yıldızı kayıtsız kalamadı
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk kraliçe kadınları

En Çok Okunan Haberler

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Öldürmeden önce cinsel saldırıda bulunmuş! Pınar Damar'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

Gören şaşkına döndü! Evini satılığa çıkarıp bu pankartı astı: 'Delirecek noktaya geldim'

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

AK Parti masadaki son anket sonucunu paylaştı

Çetelere savaş açmıştı! O ülkenin başkanı böyle duyurdu: Dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde...

Çetelere savaş açmıştı! O ülkenin başkanı böyle duyurdu: Dünyanın en çok eleştirilen hapishanesinde...

2,5 aylık suları kaldı! Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek

2,5 aylık suları kaldı! Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

Sütyensiz giydiği tulumunun önünü açtı! Beğeni butonu çöktü

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.