Burcu Özberk'le öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında ve nereli?

Bir partide yakınlaştığı söylenen Serkay Tütüncü ve Burcu Özbek magazin gündemine oturdu. Bunun ardından Serkay Tütüncü araştırmaları hız kazandı. Tütüncü Survivor'da Çağan Atakan Arslan ile son ikiye kalmış ve ikinci olmuştu. İşte merak edilenler...

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

7 Şubat 1991 İzmir doğumlu Serkay Tütüncü Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun oldu.

Survivor programı ile ün kazanan Serkay Tütüncü, ününü programın ardından da sürdürmeyi başardı. Survivor'un ardından 2016'da Para Bende televizyon programında sunucu olarak kamera karşısına geçen Serkay Tütüncü kariyerine oyunculuk ile devam etti.

Oyunculuğa 2018'de ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle adım attı. 2019'da Afili Aşk dizisinde Volkan rolüne hayat verdi. 2020'de ise başrolünde Can Yaman'ın yer aldığı Bay Yanlış dizisinde Ozan rolünü oynadı. 24 Şubat 2021'de başlayan ve 24 Mayıs 2021'de sona eren Masumiyet adlı dizide Hülya Avşar, Deniz Çakır, İlayda Alişan gibi oyuncular beraber rol aldı. Söz konusu dizide İlker Ilgaz rolüne hayat veren Tütüncü, başrolü canlandırdı.





