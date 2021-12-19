MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Özberk'le öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında ve nereli?

Burcu Özberk'le öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında ve nereli?

19.12.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en ünlü kadın oyuncuları arasında olan Burcu Özbek'in, kendisi gibi oyuncu olan Serkay Tütüncü ile öpüştüğü iddia edildi. Serkay Tütüncü adını ilk olarak, ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor ile duyurdu. Sonrasında farklı dizi projeleri ile ekran karşısına geçti.

Burcu Özberk'le öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında ve nereli?

Bir partide yakınlaştığı söylenen Serkay Tütüncü ve Burcu Özbek magazin gündemine oturdu. Bunun ardından Serkay Tütüncü araştırmaları hız kazandı. Tütüncü Survivor'da Çağan Atakan Arslan ile son ikiye kalmış ve ikinci olmuştu. İşte merak edilenler...

Burcu Özbek'le öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında ve nereli?

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

7 Şubat 1991 İzmir doğumlu Serkay Tütüncü Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu bölümünden mezun oldu.

Survivor programı ile ün kazanan Serkay Tütüncü, ününü programın ardından da sürdürmeyi başardı. Survivor'un ardından 2016'da Para Bende televizyon programında sunucu olarak kamera karşısına geçen Serkay Tütüncü kariyerine oyunculuk ile devam etti.

Burcu Özbek'le öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında ve nereli?

Oyunculuğa 2018'de ‘İnsanlık Suçu’ dizisiyle adım attı. 2019'da Afili Aşk dizisinde Volkan rolüne hayat verdi. 2020'de ise başrolünde Can Yaman'ın yer aldığı Bay Yanlış dizisinde Ozan rolünü oynadı. 24 Şubat 2021'de başlayan ve 24 Mayıs 2021'de sona eren Masumiyet adlı dizide Hülya Avşar, Deniz Çakır, İlayda Alişan gibi oyuncular beraber rol aldı. Söz konusu dizide İlker Ilgaz rolüne hayat veren Tütüncü, başrolü canlandırdı.

Burcu Özbek'le öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında ve nereli?

Burcu Özbek'le öpüştüğü iddia edilen Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü kaç yaşında ve nereli?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı
Köpek kovaladı, kurye kaçtı! Dengesini kaybedince...Köpek kovaladı, kurye kaçtı! Dengesini kaybedince...
Eşinin yüzünü koluna kazıttıEşinin yüzünü koluna kazıttı
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Serkay Tütüncü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

Emekliye ne kadar zam yapılacak? İhtimallere göre yeni maaşlar...

Bakan Bilgin'den AGİ ve emekli zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den AGİ ve emekli zammı açıklaması

'Çok acemiyim' yazısıyla trafiğe çıkan şoför kaza yaptı

'Çok acemiyim' yazısıyla trafiğe çıkan şoför kaza yaptı

Boşanmak isteyen doktora, avukat ağabeyinden icra

Boşanmak isteyen doktora, avukat ağabeyinden icra

Masaj salonunda neye uğradığını şaşırdı! Yarı çıplak haldeyken...

Masaj salonunda neye uğradığını şaşırdı! Yarı çıplak haldeyken...

İkinci el araç satarken bunu yapan yandı!

İkinci el araç satarken bunu yapan yandı!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Turbo Turabi yine durmadı! Olay paylaşım

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Seksi pozuna yorum yağdı! ''Açılmak moda artık!''

Seksi pozuna yorum yağdı! ''Açılmak moda artık!''

Taraflar birbirine girdi! Stüdyo savaş alanına döndü

Taraflar birbirine girdi! Stüdyo savaş alanına döndü

Üç Kuruş'un Leyla'sı milyonlar önünde küfür etti!

Üç Kuruş'un Leyla'sı milyonlar önünde küfür etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.