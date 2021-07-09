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Burdur Gölü kenarındaki sazlıklarda yangın

09.07.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur Gölü kenarındaki sazlıklarda yangın

Burdur Gölü kenarındaki sazlık alanda havai fişek kıvılcımından kaynaklandığı öne sürülen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halk Plajı mevkisindeki düğün salonlarının yakınındaki sazlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, yangının düğün salonlarından atılan havai fişek sonrasında çıktığı iddia edildi.

Yangında yaklaşık Burdur Gölü civarındaki 150 dekar sazlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

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