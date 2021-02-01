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Burdur Gölü'nde köpüklenme

01.02.2021 17:29 | Son Güncelleme:
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MAKÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle: - "Burdur Gölü'nde görülen köpüklenme olayını diğer tatlı su göllerinde de görebiliriz. Bu doğal bir durumdur, herhangi bir kirlilik etkisi yoktur"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İskender Gülle, Burdur Gölü'nde görülen köpüklenmenin diğer tatlı su göllerinde de görebildiğini belirterek, "Bu durum doğaldır. Herhangi bir kirlilik etkisi yoktur." dedi.

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip Ramsar Sözleşmesi ile korumaya alınan Burdur Gölü'nde meydana gelen köpüklenme dikkati çekti.

Gülle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbahar ve kış aylarında su içindeki bazı bitki ve mikroskobik hayvanların ölmesiyle bunların dokularındaki yağ ve proteinin açığa çıkarak suya karıştığını belirtti.

Bitkisel ve hayvansal yağların bazik ortamda suda bulunan "sodyum"ve "potasyum" iyonlarıyla reaksiyona girerek sabunlaşmayı meydana getirdiğini dile getiren Gülle, sabunlaşma neticesinde ortaya çıkan köpüklerin kıyıda biriktiğini söyledi.

Bu köpüklenmenin karmaşık biyolojik ve kimyasal süreçlerin bir sonucu olduğunu anlatan Gülle, şunları kaydetti:

"Bazen kirlilik de bunda etkili olabilir ancak doğal süreçlerle ortaya çıkan bu sabunlaşma veya köpüklenme gölün tüm kıyısında görülebilir. Evsel atıklardan kaynaklanan köpüklenme daha parlak olurken burada gördüğünüz doğal köpük daha bej renktedir. Burdur Gölü'nde görülen köpüklenme olayını diğer tatlı su göllerinde de görebiliriz, bu doğal bir durumdur, herhangi bir kirlilik etkisi yoktur."

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