Burdur Valisi, engelli vatandaşları tek tek ziyaret etti

Vali Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Burdur’daki engelli bireyleri ziyaret etti.

Burdud Valiliği koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Engelliler Haftası programı kapsamında engelli vatandaşları temsilen Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri tarafından 12 aile evlerinde ziyaret edildi.

Vali Hasan Şıldak eşi Fatma Nur Şıldak ile birlikte Burdur Merkezde ikamet eden Engin Can Akgün ve Nuray Durmazer’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Mayıs ayı içerisinde doğum gününü kutlayan Engin Can Akgün’e pasta sürprizi yapan Vali Şıldak ve eşi, bu özel günde çeşitli hediyelerle Engin ve ailesini sevindirdi

Protokolden ziyaret

İkinci ziyaretlerini Durmazer Ailesine yapan Vali Şıldak ve eşi, Nuray ve Turan Durmazer ailesini evlerinde ziyaret ederek, bu anlamlı günde her zaman yanlarında olduklarını ifade ettiler.

Ayrıca Garnizon Komutanı P.Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar ve AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz de hafta kapsamında engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ettiler.

Yaptığı ziyaretleri sosyal medya hesabından paylaşan Vali Şıldak, "Engelliler Haftasında bütün özel insanlarımızı temsilen Engin Can kardeşimizi ve Nuray teyzemizi ziyaret ederek onlara her zaman yanlarında olduğumuzu ve devletimizin kendilerine verdiği değeri ifade ettik" dedi.