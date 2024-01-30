YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur’da 2024 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belli oldu

Burdur’da 2024 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belli oldu

İHA İHA
30.01.2024 13:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da 2024 yılında yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları ile çağrı ve propaganda araçlarının asılması gereken yerler belli oldu.

Burdur’da 2024 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları belli oldu

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince Burdur’da 2024 yılında yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergahları ile çağrı ve propaganda araçlarının asılması gereken yerler Valilik tarafından yayınlandı. 2024 yılında toplantı yerleri Cumhuriyet Meydanı ve Özgürlük ve Demokrasi Meydanı olarak belirlendi.
Yürüyüş güzergahları ise toplantının Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması halinde Çatalpınar kavşağından başlayıp Gazi Caddesi’ni takiben Cumhuriyet Meydanı’nda son bulması veya Burdur Belediye İstasyon Aile Çay Bahçesi’nden başlayıp İstasyon Caddesi’ni takiben Adliye Caddesi ve Namık Kemal Caddesi’nin kesiştiği kavşaktan itibaren bölünmüş yolun sağ tarafından devam ederek Cumhuriyet Meydanı’nda son bulması olarak belirlendi.

Toplantının Demokrasi ve Özgürlük Meydanı’nda yapılması halinde ise Belediye Konferans ve Sergi Salonu önünden başlayıp, Yunus Emre Caddesi’ni takiben Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda son bulması veya Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp, Atatürk Caddesi ve Şeker Caddesi’ni takiben Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nda son bulması olarak belirlendi.

Çağrı ve propaganda araçlarının asılması gereken yerleri de belirleyen valilik toplantı gün ve saatleri ile sınırlı kalmak kaydıyla toplantı yeri ile yürüyüş güzergahlarındaki yerlere bu araçların asılabileceğini bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beyşehir Gölü’nde avcılara sıkı denetimBeyşehir Gölü’nde avcılara sıkı denetim
10 bin kilometre köy yolu ağına sahip Kastamonu’da ekiplerin karla mücadelesi10 bin kilometre köy yolu ağına sahip Kastamonu’da ekiplerin karla mücadelesi
Bilecik Belediyesinden ’pankart’ açıklamasıBilecik Belediyesinden ’pankart’ açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 30 Ocak Salı

İmsak
06:35
Sabah
07:58
Öğle
13:17
İkindi
16:02
Akşam
18:26
Yatsı
19:44

Burdur Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Salı

Pazar eczanesi
Karamanli
Konak eczanesi
Golhisar
Sağlik eczanesi
Yesilova
Özciğer ecanesi eczanesi
Merkez
Sarilar eczanesi
Bucak
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.