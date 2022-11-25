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Burdur'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

25.11.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Ağlasun ilçesinde iki otomobil ve bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yağışlı havada N.Y. (54) idaresindeki 07 NB 260 plakalı otomobil, Isparta-Antalya kara yolu Çamlıdere köyü yakınında önce H.G. (35) yönetimindeki 03 KA 950 plakalı minibüsle ardından E.B. (42) idaresindeki 42 CLR 21 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi kazaya karışan araçlardan birinde bulunan A.Y'nin (64) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan N.Y. (54), S.Y. (47), M.Y. (10), H.Y. (15) ve İ.B. (60) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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