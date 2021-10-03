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Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem

03.10.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Burdur'un Bucak ilçesinde, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 10.15'te ve 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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