Burdur'da ağaç kesimi yaparken üzerine kaya parçası düşen işçi öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde, ormanlık alanda ağaç kesimi yaparken üzerine kaya parçası düşen işçi hayatını kaybetti.

Özel bir şirkete çalışan İsa Çetinçakmak, Çobanpınar-Karaseki köyleri arasındaki ormanlık alanda izinli olarak yapılan ağaç kesimi sırasında düşen kaya parçasının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çetinçakmak'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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