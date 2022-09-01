Burdur'da alev alan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü

Burdur'da alev alan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ayhan Kaplan idaresindeki 15 SH 365 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Burdur-Kemer kara yolunda seyir halindeyken alev aldı.

Otomobilde yangın başladığını gören sürücü aracını terk etti. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.



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