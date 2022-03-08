YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil devrildi

Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil devrildi

08.03.2022 01:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracını bırakan sürücü kaza yerinden yaklaşık 500 metre uzakta bulundu

Burdur'da otomobilin refüje devrilmesi sonucu alkollü olduğu belirlenen sürücü yaralandı.

H.O. idaresindeki 07 GST 70 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Antalya kavşağı yakınında refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, kaza yerinde sürücüyü bulamadı.

Çevrede bir süre arama yapan ekipler, sürücüyü kaza yerinden yaklaşık 500 metre uzaktaki kent merkezi girişinde buldu.

Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün hastanede yapılan kontrolünde 148 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ehliyetine el konulan sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur Gölü'nde köpükler oluştuBurdur Gölü'nde köpükler oluştu
KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği yağı açıklamasıKARADENİZBİRLİK'ten ayçiçeği yağı açıklaması
Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandıBağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:54
Sabah
07:14
Öğle
13:15
İkindi
16:31
Akşam
19:06
Yatsı
20:21
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı gündem yaratmıştı! Pozları olay oldu

Cinsellik itirafı gündem yaratmıştı! Pozları olay oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

“1917 yılında öldüm” dedi! Kendi mezarını ziyaret etti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.