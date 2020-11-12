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Burdur'da av tüfeği ile vurulan kişi öldü

BURDUR HABERLERİ  | 12.11.2020 18:31 | Son Güncelleme

Burdur'da av tüfeği ile vurulan kişi öldü

Burdur'da av tüfeği ile vurulan kişi öldü

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

İddiaya göre, H.İ.Ö, bir süredir ayrı olduğu eşi Ü.Ö'nün yaşadığı Armutlu Mahallesi'ndeki evde karşılaştığı O.Ş'yi av tüfeğiyle boynundan vurdu.

Eşini de yanına alan H.İ.Ö, olayda kullandığı tüfekle emniyete giderek teslim oldu.

Adrese giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, O.Ş'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gözaltına alınan H.İ.Ö'nün, emniyetteki ifadesinde, "O.Ş'nin bir süredir eşini rahatsız ettiğini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu" söylediği öğrenildi.

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