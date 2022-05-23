Burdur'da aydınlatma direğine çarpan tırı kullandığı öne sürülen çocuk yaralandı

Burdur'da refüjdeki aydınlatma direğine çarpan tırı kullandığı iddia edilen 16 yaşındaki çocuk yaralandı.

Tomruk yüklü 42 AIK 282 plakalı tır, Isparta-Burdur kara yolu Burdur Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yakınlarında yoldan çıkarak refüjdeki direğe çarptı.

Beton aydınlatma direğinin devrildiği kazada, aracı kullandığı öne sürülen K.K. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, tır ve direğin kaldırılmasının ardından normale döndü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz