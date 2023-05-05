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Burdur’da bıçakla 2 kişiyi öldüren sanığa 25 yıl 10 ay ceza verildi

05.05.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da geçtiğimiz sene kavgada 2 kişiyi bıçakla öldürmekten yargılanan Toprak Tuncer, toplamda 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Mayıs’ta görülen karar duruşmasında, Burak Akgöz (31) ve Mehmet Daşdiken’i (22) öldürmekle yargılanan Toprak Tuncer, pişman olduğunu ve maktullerin ailelerine sabır dilediğini belirtti.

Mahkeme heyeti tarafından olayla ilgili dosyaların incelenmesinin ardından sanık Toprak Tuncer’e Burak Akgöz’ü kasten öldürmekten haksız tahrik uygulanarak 11 yıl 8 ay ve Mehmet Daşdiken’i kasten öldürmekten haksız tahrik uygulanarak 14 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 4 Mart 2022 tarihinde Bucak ilçesi Ramazan Selen Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Toprak Tuncer, Mehmet Daşdiken ve Burak Akgöz arasındaki tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Toprak Tuncer, yanında bulunan bıçakla Daşdiken ve Akgöz’ü yaraladı. Olayda yaralanan 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Bucak Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılar Burak Akgöz ve Mehmet Daşdiken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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