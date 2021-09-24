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Burdur'da boşandığı eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

24.09.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da boşandığı eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eşini bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Tarkan A. (38) da duruşmaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti, avukatların savunmalarını dinledikten sonra sanığa söz verdi.

Sanık Tarkan A, savunmasında, boşandığı eşini tasarlayarak öldürmediğini öne sürdü.

Heyet, Tarkan A'yı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ederek, cezada takdiri indirim uygulamadı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde 3 Temmuz 2020'de hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli çıkan Tarkan A, boşandığı eşi Sevil Ö'yü (35) ilçe merkezinde bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmış, saklandığı serada yakalanan zanlı tutuklanmıştı.

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