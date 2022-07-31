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Burdur'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

31.07.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çobanpınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan 7 helikopter ve 3 uçakla karadan ise çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Burdur'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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