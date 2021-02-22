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Burdur’da dereceye giren vergi mükelleflerine plaket verildi

22.02.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Burdur Valisi Arslantaş, Vergi Haftası dolayısıyla dereceye giren mükelleflere plaket takdiminde bulundu.Vali Arslantaş, Vergi Haftası dolayısıyla yıl içerisinde kurumlar ve gelir vergisi ile ihracat ve istihdam dalında dereceye giren mükellefler ile defterdarlık heyetini kabul etti.Vali Arslantaş, kurumlar vergisinde Ercan Akın, gelir vergisinde Zeki Çiftçi, ihracat dalında Nihat Kılıç ve istihdam dalında derceye giren Fevzi Oktay’a plaket takdiminde bulundu.Arslantaş, dereceye giren mükellefleri kutlayarak gerek vergi, gerekse ihracat ve istihdam alanında Burdur’a katkılarından dolayı teşekkür etti.Arslantaş, Türkiye’nin kalkınması ve sunulan kamu hizmetlerinin en etkin bir şekilde toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması için vergi bilincinin oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Burdur Valisi Arslantaş, Vergi Haftası dolayısıyla dereceye giren mükelleflere plaket takdiminde bulundu.

Vali Arslantaş, Vergi Haftası dolayısıyla yıl içerisinde kurumlar ve gelir vergisi ile ihracat ve istihdam dalında dereceye giren mükellefler ile defterdarlık heyetini kabul etti.
Vali Arslantaş, kurumlar vergisinde Ercan Akın, gelir vergisinde Zeki Çiftçi, ihracat dalında Nihat Kılıç ve istihdam dalında derceye giren Fevzi Oktay’a plaket takdiminde bulundu.
Arslantaş, dereceye giren mükellefleri kutlayarak gerek vergi, gerekse ihracat ve istihdam alanında Burdur’a katkılarından dolayı teşekkür etti.
Arslantaş, Türkiye’nin kalkınması ve sunulan kamu hizmetlerinin en etkin bir şekilde toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması için vergi bilincinin oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi. Vali Arslantaş, üretim, istihdam ve ihracata katkı sunarak vergilerini tam ve zamanında ödeyen bütün vatandaşlara teşekkür etti.

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