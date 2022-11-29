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Burdur'da eşini av tüfeğiyle öldüren sanık yargılanıyor

29.11.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da bir süredir ayrı yaşadığı eşini av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tarafların avukatları ile öldürülen Nurcan S'nin yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya tutuklu sanık Serhan S. getirilmedi.

Maktulün yakınları sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını, müşteki avukatları da Serhan S'nin tutukluluk halinin devamını ve dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını talep etti.

Sanık avukatı ise sanığın akıl sağlığının belirlenmesi için alınacak raporun hastanede gözlem altında alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Serhan S'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye önünde açıklamada bulunan müşteki avukatı Süleyman Kesici, duruşmada beklenen raporların olduğunu söyledi.

Raporların ardından kararın verileceğini düşündüğünü belirten Kesici, Türk Ceza Kanunu'nda eşini öldüren bir kişinin alacağı cezanın ağırlaştırmış müebbet hapis cezası olduğunu aktardı.

Kesici, suçunu kabul eden sanığın dosyadaki bütün delillerin aleyhine olduğunu, en ağır cezayı alması için çabaladıklarını belirterek, "Türk adalet teşkilatının en ağır cezayı sanığa vereceğinden kesinlikle eminiz." ifadelerini kullandı.

Sanığın maktulün ailesini ve bir tanığı tehdit ettiği yönünde duyumlar aldıklarını dile getiren Kesici, "Böyle bir kişinin serbest bırakılması, ceza almaması veya cezasında indirim yapılması vicdanları sızlatır. Aile de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Umarız bundan sonra kadın cinayetleri devam etmez." diye konuştu.

OLAY

Burç Mahallesi'nde 8 Nisan'da eşinin hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilen Serhan S, karısı Nurcan S'yi tüfekle başından yaralamış, kaçarken kayınpederinin dükkanını da silahla basan zanlı, polis ekiplerince yakalanmıştı. Ağır yaralanan 35 yaşındaki kadın kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Şüpheli Serhan S, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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kadın cinayeti Burdur duruşma

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