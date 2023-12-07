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Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

07.12.2023 08:25 | Son Güncelleme:
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, dört kişi yaralandı.

Sami Kurt (44) idaresindeki 07 GOE 40 plakalı otomobil, Sorkun köyü Cengiz Köprüsü mevkisinde Hakan T. (36) yönetimindeki 20 FK 16 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Gölhisar Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücülerden Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Kurt'un eşi Aygül (39) ve kızları Fatmanur ve Aslı (13) Kurt ile diğer sürücü Hakan T. Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aslı Kurt, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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trafik kazası Burdur Gölhisar

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