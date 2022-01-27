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Burdur'da ilçe belediye başkanı mahallelinin kar sevincine ortak oldu

27.01.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da ilçe belediye başkanı mahallelinin kar sevincine ortak oldu

Burdur'un Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, ilçede çocukların kar sevincine ortak olarak poşetle kaydı.

Gölhisar'da ellerinde leğenler ve poşetlerle yaptıkları küçük pistte kaymaya başlayan mahalleliler, renkli görüntüler oluşturdu.

Adeta çocukluklarına özlem duyan büyükler, soğuk havaya aldırmadan pistte kayan çocukların sevincine ortak oldu.

Kadın, erkek, genç ve yaşlılar yorulmadan karlı dik yokuşu defalarca inip çıkarak kaymanın tadını çıkardı.

Çeşme Mahallesi sakinlerinin daveti kırmayan Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da büyüklerle ve çocuklarla yokuştan poşetle kaydı.

Belediye Başkanı Sertbaş kayağın ardından AA muhabirine, beyaz örtünün sevincini vatandaşlarla paylaştığını söyledi.

Buradaki çocukların ve ailelerinin mutluluğunun görülmeye değer olduğunu belirten Sertbaş, "Biz büyükler de çocuklarla kar sevinci yaşadık." dedi.

Yokuştan poşetle kayan Mevlüt Dağdaş da kayan çocukları gördüğünde dayanamayarak onlara katıldığını aktardı.

Bu kış çocuklundaki gibi çok kar yağdığını vurgulayan Dağdaş, "Bu güzel kış mevsiminde çocuklarımızla eğlenceli anlar yaşıyoruz. Belediye Başkanımızın da bize katılmasıyla ayrı bir mutluluk yaşadık." ifadesini kullandı.

Karda kardeşiyle eğlenen çocuklardan Sena Çalhan da "Burada çok eğleniyoruz. İlk defa bu kadar fazla kar yağdı. Ailemizle ve arkadaşlarımızla karda kaydığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Daha sonra soğuk havada üşüyen çocuklar ve aileleri yaktıkları ateşle ısındı.

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