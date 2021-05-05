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Burdur'da iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

05.05.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Burdur'da iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden içinde 75 bin lira para ve değerli eşyalar bulunan çantanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Eşkali belirlenen şüpheli Y.Ç. kent merkezinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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