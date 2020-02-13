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Burdur'da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden biri öldü

BURDUR HABERLERİ  | 13.02.2020 16:30 | Son Güncelleme

Burdur'da karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden biri öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiden biri hayatını kaybetti.

Yörükler Mahallesi'ndeki bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi, komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Nilüfer Altunayak, Havana ve Ayfer Gündüz ile Ayşe ve Öykü Nisa Sak, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ayfer Gündüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Havana Gündüz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Burdur karbonmonoksit gazı zehirlenmesi ölü Soba Zehirlenme

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