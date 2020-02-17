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Burdur'da karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca öldü

BURDUR HABERLERİ  | 17.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

Burdur'da karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca öldü

Burdur'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen karı koca hayatını kaybetti.

Oto boyacısı Mesut Kelleci'nin (50) sabah işe gelmediğini fark eden arkadaşları, kendisine ulaşamayınca durumu yakınlarına bildirdi.

Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki dairede oturan anne babalarına bakmaya giden kızıyla damadı, Mesut ve eşi Gülşen Kelleci'yi (44) hareketsiz buldu.

Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çifttin öldüğünü belirledi.

Kelleci çiftinin cenazeleri, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesinin morguna götürüldü.

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Burdur Gülşen Kelleci Karbonmonoksit Karı-Koca Mesut Kelleci Soba Zehirlenme

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