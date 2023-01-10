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Burdur'da kaybolan bir kişinin cesedi ormanda bulundu

10.01.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Altınyayla ilçesinde kayıp olarak aranan bir kişi ormanda ölü bulundu.

Burdur'da kaybolan bir kişinin cesedi ormanda bulundu

Gülpınar Mahallesi'ndeki evinden dün öğlen saatlerinde ormandan odun getirmek için çıkan Osman Tekerci'den (72) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tekerci'yi bulmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri ormanda arama çalışması başlattı.

Ekipler, aramalar sonucu Çörten köyü yakınlarındaki Derindere mevkiinde önce otomobilini buldukları Tekerci'yi daha sonra 15 metre ileride hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tekerci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Tekerci'nin cesedi, Cumhuriyet savcının incelemesi sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.

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Burdur Altınyayla kayıp

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