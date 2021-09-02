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Burdur'da kaybolan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

02.09.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da kaybolan yaşlı adam dere yatağında ölü bulundu

Burdur'un merkeze bağlı Yassıgüme köyünde 3 gündür kayıp olan 80 yaşındaki Hüseyin Şen, dere yatağında ölü bulundu.

Köyde yalnız yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen Şen'den haber alamayan komşuları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri köylülerin de desteğiyle arama çalışması başlattı.

Ekipler, köy yakında 1400 rakımlı dağlık alanda Karılcak mevkisindeki dere yatağında yaşlı adamı ölü buldu.

Savcının incelemesinin ardından Şen'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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