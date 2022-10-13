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Burdur'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

13.10.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Burdur'un Ağlasun ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

Mamak köyünde yaşayan Ahmet Ali Işılak (70) bahçesinde kestiği kavak ağacının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Işılak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Işılak'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

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Burdur Ağlasun ağaç ölü

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