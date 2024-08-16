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  4. Burdur’da kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi: 1 yaralı

Burdur’da kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp devrildi: 1 yaralı

İHA İHA
16.08.2024 10:55
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Burdur-Antalya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüj bordür taşına çarpıp devrildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 08.45 sıralarında Burdur- Antalya karayolu Kuzköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ömer A. idaresindeki 42 ACE 73 plakalı Opel marka otomobil Kuzköy kavşağına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj bordür taşına çarparak devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Merve A. hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Merve A. ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Devrilen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken tedavi altına alınan Merve A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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