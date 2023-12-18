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Burdur’da kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole devrildi: 2 yaralı

18.12.2023 07:39 | Son Güncelleme:
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Burdur’un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Burdur’da kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza saat 02.45 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesi Burdur-Antalya karayolu Kuzköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EHZ 595 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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