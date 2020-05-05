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Burdur'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 925 bin 988 lira ceza kesildi

BURDUR HABERLERİ  | 05.05.2020 16:29 | Son Güncelleme

Burdur'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edenlere 925 bin 988 lira ceza kesildi

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 547 kişiye toplam 925 bin 988 lira ceza uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama göre, salgınla mücadelenin başladığı günden bu yana il genelinde tedbirlere uymayan ve yasakları ihlal edenlere yönelik yaptırımlar devam ediyor.

Bu kapsamda belirli yaş grubundakilerin sokağa çıkma kısıtlamasını, sosyal mesafe kuralını, marketlerde uyulması gereken kuralları, Seyahat İzin Belgesini, karantina tedbirleri gibi kuralları ihlal eden toplamda 547 kişiye 925 bin 988 lira ceza verildi, 34 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak da sosyal medya hesaplarından, açıklamaya ilişkin cezaları ve kişi sayısını gösteren tablo paylaştı.

Paylaşımında Çeltikçi ilçesindeki 24 vakanın hastanede tedavi altında olduğunu belirten Şıldak, "Lütfen bütün toplum olarak duyarlı olalım. Bu mücadeleye istisnasız her vatandaşımızın inanarak gönülden destek vermesi şart. Kuralları uygulama noktasında göstereceğimiz bir ihmal ve özensizlik çok kişinin hayatını karartabiliyor. Her bir vatandaşımızın uyum göstermesi, tedbirleri benimsemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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