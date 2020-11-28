Burdur’da kuaför ve berber salonlarına virüs önlemi

Burdur’da korona virüsle mücadele kapsamında kuaför, berber ve güzellik salonları dezenfekte edildi.

Burdur Berberler ve Kuaförler Odası, üyelerinin faaliyetlerine daha sağlıklı ve güvenilir bir şekilde devam edebilmesi için çalışmalarını sürdürdü. Alınan dezenfeksiyon makinesi ile merkezdeki kuaför, berber ve güzellik salonları sıra dezenfekte ediliyor. Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Oda Başkanı Veli Soy, “Covit-19 hastalığı tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde seviyesi yükselmiştir. Odamıza kayıtlı 203 üyemizin iş yerlerini tek tek dezenfekte çalışmalarını başlattık. İçinde bulunduğumuz Covit-19 kapsamında riskli meslek grupları içinde yer alan berber ve kuaförler üyelerimizin dezenfekte çalışmalarını oda olarak ücretsiz yapıyoruz. Vatandaşlarımız berber ve kuaförlere gönül rahatlığı ile gelebilir“ dedi.

İşletmesinin dezenfeksiyon çalışmasını takdirle karşılayan Kazım Candan, “Yapılan çalışmaları faydalı buluyorum. Salgından korunmak için önlemler almalıyız. Odamıza duyarlılığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

