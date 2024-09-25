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Burdur'da kuzenini tüfekle öldüren zanlı ve eşi tutuklandı

AA AA
25.09.2024 08:29
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Burdur'un Bucak ilçesinde av tüfeğiyle halasının oğlunu öldüren zanlı ile eşi tutuklandı.

Beytullah Soylu'nun (24) av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada Onur A'nın (23) ardından eşi Şerife A. (20), babası Yaşar A. (47) ile Beytullah T. (33) ve Erkan A. (31) gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı. Tüfekle ateş eden Onur A, emniyetteki ifadesinde, ailece aralarında husumet bulunduğunu, birkaç kez kavga ettiklerini ve tehditleştiklerini öne sürerek bu nedenle kuzenini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Bucak Adliyesine sevk edilen zanlılardan Onur A. (23) ile eşi Şerife A. (20) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

22 Eylül'de Beytullah Soylu idaresindeki 15 ACV 879 plakalı otomobile, Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde av tüfeğiyle ateş açılmış, göğsünden yaralanan Soylu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Onur A. suç aleti tüfekle saklandığı bir harabede polis ekiplerince yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Bucak av tüfeği öldürme

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