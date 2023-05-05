Burdur'da meslek liseliler ürettikleri oyuncaklarla depremzede çocukların yüzünü güldürdü

Lisenin mobilya bölümünde ilk etapta üretilen 150 ahşap oyuncak, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) eğitim gören okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dağıtıldı.

Burdur Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, AA muhabirine, kentte bin 193 depremzede öğrenci bulunduğunu, bunun 36'nün ise okul öncesi olduğunu söyledi.

Meslek lisesi öğrencilerinin el emeğiyle hazırladıkları ahşap oyuncaklarla depremzede çocukların yüzünde tebessüm oluşturmak istediklerini belirten Kakırman, aynı zamanda çocuklar da hediye edilen oyuncakları boyayarak eğlendiğini aktardı.

Amaçlarının onların el becerilerini de geliştirmek olduğunu dile getiren Kakırman, "Kendi hayal dünyalarını oyuncakların üzerine aktarmalarını, böylelikle bilişsel düzeylerini de yükseltmeyi hedefledik." dedi.

Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Çelikkaya da "Meslek liseleri ailelere dokunuyor" projesi kapsamında depremzede çocuklara oyuncak ürettiklerini kaydetti.

Ahşap oyuncaklarla çocukları sevindirmek istediklerine değinen Çelikkaya, "Oyuncakları atölyemizdeki malzemelerle öğretmen ve öğrencilerimizin destekleriyle kendi imkanlarımızla yaptık." ifadesini kullandı.

"OYUNCAKLAR ÇOCUKLARI ÇOK MUTLU ETTİ"

MAKÜ Anaokulu Müdürü Aysel Yalçın da oyuncakların çocukları çok mutlu ettiğini, heyecanla oyuncakların gelmesini beklediklerini anlattı.

Hatay Antakya'dan gelen depremzede Hatice Abacıoğlu da depremde annesini kaybettiğini belirterek, "Çocuklarımız burada eğitim görüyor, bugün de oyuncaklarını alınca çok sevindiler. Benim kızım da çok sevindi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

