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Burdur'da otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

20.08.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da otomobil direğe çarptı: 3 yaralı

Burdur'da otomobilin beton direğe çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ömer Aygün (24) idaresindeki 15 ABC 743 plakalı otomobil, Burdur- Fethiye kara yolu halk plajı yakınında refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, Burdur İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Aygün ile yanındaki Gülten Çoban (73) ve Ulviye Şahin (49), ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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