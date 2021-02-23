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Burdur'da otomobil ile jandarma aracı çarpıştı: 3'ü asker 4 yaralı

23.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Burdur'da otomobil ile jandarma aracı çarpıştı: 3'ü asker 4 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde jandarmaya ait kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3'ü asker 4 kişi yaralandı.

Uzman Jandarma Çavuş Ö.U. idaresindeki Burdur İl Jandarma Komutanlığına ait kamyonet, Yusufça beldesi kavşağında Mehmet U. (79) yönetimindeki 20 YAA 992 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile iki jandarma personeli yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralıları Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan, polis ekiplerince kaza yerinde yapılan incelemede otomobil sürücüsünün kavşağa kontrolsüz girdiği tespit edildi.

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