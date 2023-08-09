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Burdur’da otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü

09.08.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’un Bucak ilçesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Burdur’un Bucak ilçesi Antalya Karayolu Kızılkaya-Korkuteli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Yavuz (41) yönetimindeki 34 GAN 178 plakalı otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak kayalıklara çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Serkan Yavuz’un hayatını kaybettiğini belirledi. Serkan Yavuz’un cansız bedeni, Bucak Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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