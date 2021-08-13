Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Nihal Yandım idaresindeki 06 FP 6906 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Karaçal köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Sıddıka Fırat (88), Cemal, Efsa, Ali, Şakire ve Ali Yağız Yandım yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıddıka Fırat, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz