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Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

13.08.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Nihal Yandım idaresindeki 06 FP 6906 plakalı otomobil, Burdur-Fethiye kara yolu Karaçal köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Sıddıka Fırat (88), Cemal, Efsa, Ali, Şakire ve Ali Yağız Yandım yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sıddıka Fırat, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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