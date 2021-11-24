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Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

24.11.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli yaralandı

Burdur'da parkta yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan Çinli Wei Liu (49) hastaneye kaldırıldı.

Güzelleştirme Parkı'nda dün gece yürüyen Wei Liu, yanına yaklaşan M.A'nın henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı saldırısında uğradı.

Karnından bıçaklanan Liu, 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, çevrede yaptıkları araştırmada şüpheli M.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan M.A'nın, ifadesinde, Liu'dan sigara istediğini, hayır yanıtını alınca bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirilen Çinli Wei Liu'nun kentte mermercilik sektöründe çalıştığı belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlileri sürüyor.

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