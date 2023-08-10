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Burdur’da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü taksi sürücüsü çay bahçesine daldı

10.08.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü taksi şoförü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip kaldırıma çıkarak çay bahçesine daldı.

Burdur’da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü taksi sürücüsü çay bahçesine daldı

Olay saat 00.50 sıralarında Merkez Konak Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü araç kullandığı ihbarı üzerine polis ekiplerinin takibine giren M.U., 15 T 0032 plakalı ticari taksisi ile İstasyon Caddesi üzerinde polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca esnasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden M.U. kaldırıma çıkıp oradan da caddenin sonunda bulunan belediye çay bahçesine dalarak bahçe içerisinde bulunan ağaca çarptı.

Kaza sırasında araçta bulunan M.U. ve yanındaki arkadaşı hafif yaralandı. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ayakta tedavi ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Kazaya karışan ticari taksinin sürücüsünün 1.52 promil alkollü olduğu öğrenildi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan M.U.’ya ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan, dur ihtarına uymamaktan 28 bin 477 TL para cezası uygulanarak ehliyetine el konulma süresi 5 yıl daha uzatıldı. Ticari taksi çekici yardımıyla çay bahçesinden çıkartılarak otoparka götürüldü.

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