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Burdur'da sahte içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı

BURDUR HABERLERİ  | 18.12.2020 19:32 | Son Güncelleme

Burdur'da sahte içki operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmada 2 şüphelinin kaçak içki üretimi yaparak, piyasaya sürecekleri öğrenildi.

Harekete geçen ekipler, Yeşildere köyünde H.E. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada 5 litre etil alkol, 16 litre kaçak içki, 10 doluma hazır boş şişe, enjektör, anason yağı şişesi ve huni ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 2 zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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