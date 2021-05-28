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Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi

28.05.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi

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Burdur'un Altınyayla ilçesinde seyir halindeyken alev alan ambulans, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şakir S. idaresindeki 15 AB 423 plakalı ambulans, Gölhisar Devlet Hastanesinden Altınyayla'ya giderken Dirmilcik mevkisinde alev aldı.

Araçtan inen sağlık çalışanları, alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine Altınyayla ve Gölhisar belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, ambulans kullanılamaz hale geldi.

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