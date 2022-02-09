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Burdur'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

09.02.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 87 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Yörükler Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yalnız yaşayan Sadık Günhan sabah saatlerinde evine gelen komşularına kapıyı açmayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Günhan'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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