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Burdur'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 294 kişiye para cezası

BURDUR HABERLERİ  | 27.05.2020 12:49 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak: -"Araçların içi dahil olmak üzere bütün dış ortamlarda maske takılması, sosyal mesafeye uyulması konularında yoğun denetim başlatılacak"

Burdur'da Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 294 kişiye idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bayram tatili süresince il genelinde kısıtlamaya uymayan vatandaşlar tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Kolluk kuvvetlerince yapılan denetimler sonucu, kısıtlama olduğu günlerde dışarıya çıkan 294 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Vali Hasan Şıldak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kısıtlamaya uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kentte yoğunluk oluşturulmaması uyarısı yapan Şıldak, "Hastalığın yayılmasının önlenmesi için dört gün boyunca gösterdiğiniz fedakarlığın boşa gitmemesi için önlemlerin etkisiz hale gelmesine asla izin vermeyelim." dedi.

Burdur'da maskesiz sokağa çıkılamayacağını hatırlatan Şıldak, "Araçların içi dahil olmak üzere bütün dış ortamlarda maske takılması,

sosyal mesafeye uyulması konularında yoğun denetim başlatılacak ve kuralların ihlali halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

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